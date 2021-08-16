موعد مشاركة روميلو لوكاكو مع تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن موعد مشاركة اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مع ناديه الجديد تشيلسي الإنجليزي.

وكان المهاجم البلجيكي صاحب الـ28 عامًا انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت شبكة Sky Sports العالمية أن لوكاكو سوف يشارك في تدريبات تشيلسي غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فريق آرسنال بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل.

ويستعد تشيلسي لمواجهة آرسنال في البريميرليج يوم الأحد المقبل.

صفقة روميلو لوكاكو قدرها 115 مليون يورو

وانضم اللاعب البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية لصفوف تشيلسي حتى صيف 2026 في صفقة قُدرت بـ 115 مليون يورو.

وصنف موقع Transfer Market صفقة المهاجم البلجيكي وتشيلسي بأنها الأغلى في تاريخ كرة القدم بحساب إجمالي قيمة انتقاله بين الأندية التي لعب لها في مسيرته حتى الآن.

لوكاكو لم يعرف الاستقرار 6 مرات

وانتقل لوكاكو 6 مرات في مسيرته حتى الآن، بتكلفة إجمالية بلغت 327.56 مليون يورو، ليصعد بذلك من المركز الثالث إلى الأول، منفردًا بصدارة قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ كرة القدم بحساب إجمالي رسوم انتقالهم بين الأندية.

وتفوق النجم البلجيكي على البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي هبط للمركز الثاني حيث انتقل النجم البرازيلي مرتين في مسيرته بتكلفة 310 مليون يورو.

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