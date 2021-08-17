ميزة جديدة من أندرويد 12 مهمة لأصحاب الهمم 

المواطن- متابعة

كشفت تقارير عن ميزة جديدة في نظام تشغيل أندرويد 12 المرتقب طرحه من شركة غوغل الأمريكية، والذي سيكون مفيدًا لأصحاب الهمم.

تطبيق Camera Switches في أندرويد 12

ويتضمن الإصدار التجريبي الرابع من Android 12، الذي تم طرحه على هواتف غوغل بيكسل مؤخرًا تطبيقًا جديدًا يحمل اسم Camera Switches، والذي يتيح استخدام إيماءات وتعبيرات الوجه بشكل أساسي من أجل تنفيذ عدد من الإجراءات على الهاتف، بحسب ما اكتشفه موقع XDA التقني.

وعلى سبيل المثال، يمكن ضبط التطبيق لكي يكتشف عندما تبتسم أو ترفع حاجبًا من أجل فتح لوحة الإشعارات أو الإعدادات السريعة، كما أنه يمكنك فتح فمك للتمرير للأمام أو للخلف.

ويتيح التطبيق الجديد تعيين 6 إيماءات للوجه لأكثر من عشرة عناصر تحكم في الهاتف، وهي قابلة للتغيير، ويعتمد تطبيق Camera Switches على ميزة Switch Access الموجودة في حزمة Android Accessibility، والتي تتيح لك التفاعل مع هاتفك الذكي دون استخدام شاشة اللمس، والتي تسمح باستخدام جهاز خارجي مثل لوحة مفاتيح عبر اتصال بـUSB أو تقنية بلوتوث، أو الضغط على الأزرار المدمجة في الهاتف.

موعد إطلاق أندرويد 12

ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام أندرويد 12 رسميًا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة