ميلان يُجدد استعارته لـ باكايوكو لمدة موسمين من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسمين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن الروسونيري وضع بند الشراء الاختياري بصورة نهائية من تشيلسي بعد نهاية موسم 2022/ 2023، وذلك في حال توصل الفريقان لاتفاق بينهما.

باكايوكو يعود لـ ميلان مرة ثانية:

وكان الروسونيري سبق له وأن استعار باكايوكو صاحب الـ27 عامًا في موسم 2018/ 2019، ولعب ايضًا مع نادي موناكو الفرنسي في موسم 2019/ 2020 ومع نادي نابولي الإيطالي في موسم 2020/ 2021 معارًا من تشيلسي.

وكان باكايوكو انضم إلى تشيلسي في عام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب بصورة منتظمة مع البلوز ليرحل بعدها في سلسلة من الإعارات للأندية.

ثاني صفقة لـ الروسونيري من تشيلسي:

يذكر أن ميلان كان تعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو قادمًا من نادي تشيلسي، كما قرر الروسونيري إعارة مدافعه ماتيا كالدارا لصفوف فريق فينسيا الإيطالي، وذلك قبل انطلاق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2021/ 2022.

وذكر الموقع الرسمي لـ الروسونيري عبر الإنترنت أن كالدارا صاحب الـ24 عامًا سينضم إلى صفوف فريق فينسيا على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء بصورة نهائية من الروسونيري بنهاية موسم 2021/ 2022.

وكان فريق ميلان أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، ليتأهل مع الإنتر وأتالانتا ويوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022.

ويعود نادي ميلان للمنافسات الأوروبية وبالتحديد دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غياب دام 7 سنوات عن المشاركة بدوري الأبطال.

وسبق لـ الروسونيري التتويج بلقب دوري الأبطال في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2007 على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما كان ترك ميلان وانضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة انتقال حر، بعد نهاية مشاركته مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

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