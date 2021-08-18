نتائج مهرجان ولي العهد للهجن بالأشواط الصباحية

المواطن - واس

انتزعت الحيل “مبشرة” لمالكها مشعل بن حسن آل زيد الشريف، نوماس الشوط الرئيس للحيل، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.

تنافس قوي في مهرجان ولي العهد للهجن



وخطف الزمول “شاهين” لعبيد ذيبان العامري، نوماس الشوط الرئيس للزمول، وحقق الزمول “لهب” لمالكه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أفضل توقيت للفترة الصباحية، بزمن قدره (7,58) دقائق، والظفر بنوماس الشوط الثالث.

وشهدت سباقات اليوم الـ 11 في مهرجان ولي العهد للهجن تنافساً كبيراً بين ملاك الهجن، وذلك في الفترة الصباحية، التي خصصت أشواطها لفئة “الحيل ـ الزمول” مفتوح عام، ولمسافة 5 كيلو مترات.

نتائج الأشواط

وجاءت نتائج الأشواط الـ 16، على النحو التالي: “مبشرة” لمشعل بن حسن الشريف في الشوط الأول، “شاهين” لعبيد بالحلوس العامري الشوط الثاني، الشوط الثالث “لهب” للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشوط الرابع “نواف” لعبدالله سعد بطي السبيعي، الشوط الخامس “الجادل” للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وحسم الشوط السادس “برشم” لهجن الشحانية في مهرجان ولي العهد للهجن، الشوط السابع “الورقة” لناصر عبدالله المسند، الشوط الثامن “هملول” لطلال عبدالإله الحميداني، الشوط التاسع “جورة” لخالد بن سعيد المري، الشوط العاشر “الفتيل” لخالد بن سعيد المري، الشوط الـ 11 “لحقة” لحمد محمد الوهيبي.

وتفوق في الشوط الـ 12 ” متعب” لفرج بن عفاس المري، الشوط الـ 13 ” أفعال” لعامر بن راشد المري، الشوط الـ 14 “خطاف” لشريان بن محمد المري، الشوط الـ 15 “النداوية” لعيد بن سفر البقمي، والشوط الـ 16 ” غياث” للاهوم بن سعد المري.

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