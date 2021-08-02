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نصيحة لإدارة النصر للفوز بالدوري
الموسم الجديد سينطلق يوم 11 أغسطس

نصيحة لإدارة النصر للفوز بالدوري

2021/08/02
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نصيحة لإدارة النصر للفوز بالدوري مسلي آل معمر رئيس النصر
المواطن - محمد سمعه

توجه هاشم سرور لاعب النصر السابق بنصيحة إلى إدارة مسلي آل معمر وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد 2021/2022.

وغرد هاشم سرور عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “منافس العالمي معروف، ولكن ما لايعرفه الكثيرين إن أصفر العاصمة لو ركز طوال الموسم الجديد على تحضير اللاعبين جميعهم صباحًا للتمارين سواء لياقية أو تكتيكية أو بالكرة، سيكون الأقوى والأفضل على مدار الموسم بإذن الله، ناهيك عن أن معظم نجوم منافسه المحليين أعمارهم كبيرة”.

النصر أنهى الموسم سادسًا 

وكان العالمي أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

جدير بالذكر أن العالمي سيواجه فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تأهله متصدرًا لمجموعته في إبريل الماضي.

الصفقات التي يحتاجها العالمي 

ويبحث النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عن ضم مدافع جيد وحارس مرمى، حيث فكر في التعاقد مع المصري محمود حمدي “الونش” مدافع الزمالك المصري والحارس المصري محمد الشناوي حارس النادي الأهلي المصري والمدافع محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي.


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