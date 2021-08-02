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نقل راشد الغنوشي للمستشفى العسكري
إثر تدهور حالته الصحية

نقل راشد الغنوشي للمستشفى العسكري

2021/08/02
الساعة 8:25 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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نقل راشد الغنوشي للمستشفى العسكري
المواطن - متابعة

أفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن مساعدي رئيس البرلمان التونسي رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، بأن الأخير نقل إلى المستشفى العسكري.

ونُقل مساء يوم السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر المكتب الإعلامي للغنوشي على “فيسبوك” مساء يوم السبت: “تعرض راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، نقل على إثرها للمصحة”.

وتابع أن “الغنوشي غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج”.

إصابة بكورونا: 

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة راشد الغنوشي البالغ 80 عامًا بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: “تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة”.


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