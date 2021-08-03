‎الرئيسية
آخر الاخبار
هدف قاتل يمنح إسبانيا التأهل لنهائي طوكيو 2020
بعد تجاوز عقبة المنتخب الياباني

هدف قاتل يمنح إسبانيا التأهل لنهائي طوكيو 2020

2021/08/03
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
هدف قاتل يمنح إسبانيا التأهل لنهائي طوكيو 2020 لاعبو المنتخب الإسباني - المصدر @SeFutbol
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إسبانيا ضد اليابان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بفوز الماتادور بهدف في الوقت القاتل.

إسبانيا ضد اليابان

وبدأت مباراة إسبانيا ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب سايتاما 2002 بشكل سريع، وسط محاولات قوية من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن تألق الدفاع وحراس المرمى حرمهم من هز الشباك.

 

إسبانيا ضد اليابان
جانب من المباراة – المصدر @SeFutbol

واستمرت محاولات إسبانيا مع بداية أحداث الشوط الثاني أملًا في تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل، إلا أن المنتخب الياباني ظل متماسكًا دفاعيًا، لتستمر المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وضغط منتخب إسبانيا بقوة في الأشواط الإضافية، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 115، قبل أن ينجح ماكو أسينسيو في تسجيل هدف قاتل، واشتعلت الدقائق المتبقية، بحثًا عن إحراز هدف جديد، ولكن نجح الماتادور في خطف الفوز أمام اليابان.

 

إسبانيا ضد اليابان
جانب من المباراة – المصدر @SeFutbol

مواجهة البرازيل في النهائي

ومن المقرر أن يواجه إسبانيا منتخب البرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو 2020 لمنافسات كرة القدم، بعدما تأهل السامبا إلى المباراة النهائية عقب الفوز على المكسيك بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

منتخب مصر لكرة اليد لنصف نهائي طوكيو 2020

نجح منتخب مصر لكرة اليد، قبل قليل، في