هدف قاتل يمنح إسبانيا التأهل لنهائي طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إسبانيا ضد اليابان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بفوز الماتادور بهدف في الوقت القاتل.

إسبانيا ضد اليابان

وبدأت مباراة إسبانيا ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب سايتاما 2002 بشكل سريع، وسط محاولات قوية من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن تألق الدفاع وحراس المرمى حرمهم من هز الشباك.

واستمرت محاولات إسبانيا مع بداية أحداث الشوط الثاني أملًا في تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل، إلا أن المنتخب الياباني ظل متماسكًا دفاعيًا، لتستمر المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وضغط منتخب إسبانيا بقوة في الأشواط الإضافية، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 115، قبل أن ينجح ماكو أسينسيو في تسجيل هدف قاتل، واشتعلت الدقائق المتبقية، بحثًا عن إحراز هدف جديد، ولكن نجح الماتادور في خطف الفوز أمام اليابان.

مواجهة البرازيل في النهائي

ومن المقرر أن يواجه إسبانيا منتخب البرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو 2020 لمنافسات كرة القدم، بعدما تأهل السامبا إلى المباراة النهائية عقب الفوز على المكسيك بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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