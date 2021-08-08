هذه وصية دلال عبدالعزيز لابنتيها

المواطن - القاهرة

نعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أن الوسط الفني المصري فقط أحد أهم الفنانات القديرات برحيلها.

وصية دلال عبدالعزيز:

وقالت مصطفى: إن الفنانة دلال عبدالعزيز “كانت إنسانة في منتهى التواضع، وقدمت الكثير لمن تعرف أو لا تعرف”، مشيرة إلى أنها “أوصت ابنتيها خلال وجودها على جهاز التنفس بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأسر المحتاجة”.

وتوجهت مصطفى بالتعازي إلى أسرة الفقيدة، وعلقت قائلة: “فقدان الأب والأم أمر قاسٍ، لكنها سنة الحياة وكلنا سنموت لكن يبقى الأثر، وأثر دلال طيب، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة”.

وفاة الفنانة:

يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز توفيت أمس السبت بعد أشهر من معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا لتلحق بزوجها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاته.

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