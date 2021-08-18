هل صيام يوم عاشوراء يُكفّر الكبائر؟ صالح الفوزان يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية.

صيام عاشوراء هل يُكفر الكبائر؟

وردًّا على سؤال (هل صيام يوم عاشوراء يُكفّر الكبائر؟)، قال: إن صيام يوم عاشوراء يكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تُكفر إلا بالتوبة.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(هل صيام يوم عاشوراء يُكفّر الكبائر؟) pic.twitter.com/iVDXx5nYMM — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) August 18, 2021

مراتب صيام عاشوراء:

بينما أوضح فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، مراتب صيام يوم عاشوراء وأيهما أفضل.

وقال: إن صيام يوم عاشوراء هو صيام اليوم العاشر ونقول: إن هذا جائز، وإذا صام يومًا قبله فلا شك أن هذا أفضل.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(ماهي مراتب صيام يوم عاشوراء وأيهما أفضل ؟) pic.twitter.com/H17UKdfQME — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) August 18, 2021

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