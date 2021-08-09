هل يشترط التحصين لدخول المستشفيات ؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة على استفسار من أحد المواطنين بشأن اشتراط التحصين لدخول مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية لغرض العلاج.

وقالت الصحة : لا يشرط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية .

إلزامية التحصين

وكانت وزارة الداخلية، أكدت بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

وشددت الداخلية على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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