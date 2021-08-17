هل ينضم عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ؟!

المواطن - مروة نبيل

أثار الإعلامي محمد أبو هداية حالة من الجدل بشأن مستقبل المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

جدل بشأن مستقبل عبدالرزاق حمدالله

وقال محمد أبو هداية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “عبدالرزاق حمدالله .. هل سيلعب للاتحاد؟!.. ننتظر ونرى”.

ويُخيم الغموض على مصير عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظرًا لاعتماد المدرب مانو مينيز على مهاجم واحد في تشكيلته، بجانب قدوم الكاميروني فينسنت أبو بكر، وغضب النجم المغربي من استبداله في مباراة ضمك الماضية.

وظهر حمدالله في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء أمس الاثنين، وبدا في حالة تركيز شديدة، لينفي الأنباء التي ترددت عن غضبه ورغبته في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لمواصلة هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

الاتحاد يسعى لتدعيم هجومه

وفي الوقت ذاته، تسعى إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة هجومية بعد فسخ التعاقد مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش، خاصة أن العميد تقدم بأوراق شهادة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة