وزارة الرياضة تعلن زيادة نسبة الحضور الجماهيري بالملاعب لـ60%

المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، عن البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وزارة الرياضة تكشف بروتوكول دخول الملاعب:

وكشفت وزارة الرياضة في بيان رسمي: “بناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهير لمنافسات الموسم الجديد بنسبة لا تزيد على 60% من سعة المدرجات بدلًا من 40%”.

وأجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة مقتصرًا فقط على الجماهير الرياضية فوق 12 عامًا.

وأشارت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن من حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق توكلنا يحق لهم الحضور أيضًا.

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وتابع البيان: “كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات وذلك حفاظًا على سلامة الجميع”.

ويمكن الاطلاع على بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب من هنا

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