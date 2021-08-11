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وزير البيئة: نظام إدارة النفايات سيحفز الاستثمار ويحسن مستوى الخدمة
يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة

وزير البيئة: نظام إدارة النفايات سيحفز الاستثمار ويحسن مستوى الخدمة

2021/08/11
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير البيئة: نظام إدارة النفايات سيحفز الاستثمار ويحسن مستوى الخدمة
المواطن - الرياض

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، الشكر إلى القيادة الرشيدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على نظام إدارة النفايات.

نظام إدارة النفايات: 

وقال وزير البيئة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الموافقة على نظام إدارة النفايات والذي يأتي في إطار سلسلة الأنظمة التي سبق اعتمادها لقطاع البيئة.

حماية البيئة:

وتابع: يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة؛ في سبيل حماية البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري، تحفيزاً للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة، والصحة العامة والمشهد الحضري.


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