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#وظائف إدارية شاغرة لدى STC
للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

#وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2021/08/09
الساعة 6:28 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى STC STC
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

– أخصائي تدقيق أول.

– أخصائي تميز العمليات.

– أخصائي إدارة المنتجات.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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