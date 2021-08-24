وظائف شاغرة بفروع شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي شحن الجوي (الرياض).

– أخصائي الشحن البحري (جدة).

– مدير منتجات الشحن (جدة).

– تنفيذي الموارد البشرية (جدة).

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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