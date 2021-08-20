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#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

2021/08/20
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد مبادرات المدينة الذكية.

– أخصائي أول علم البيئة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا:

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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