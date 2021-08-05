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#وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي في 5 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي في 5 مدن

2021/08/05
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى مجموعة المجدوعي في 5 مدن مجموعة المجدوعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الدمام، والرياض، وجدة، وينبع، ورابغ.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ميكانيكي ناقل حركة (عدد 3 وظائف/ الدمام).

– مسؤول السلامة (عدد 4 وظائف/ الرياض، وجدة، وينبع، ورابغ).

– فني محركات ديزل (عدد 3 وظائف/ الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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