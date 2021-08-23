وفيات كورونا في العالم تتجاوز 4.4 ملايين والإصابات 211 مليونًا

المواطن - متابعة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,430,846 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الاثنين عند الساعة 10,00 بالتوقيت العالمي.

إصابات كورونا في العالم

وبحسب الوكالة الفرنسية تأكدت إصابة 211,759,090 شخصًا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتصدرت الولايات المتحدة الإصابات العالمية حيث سجلت 38,254,370 مليون إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 639,103 آلاف أما الهند فقد جاءت في المركز الثاني بحسب عدد الإصابات والتي بلغت 32,424,234 مليونًا فيما توفي 434,367 ألفًا.

وفي المركز الثالث جاءت البرازيل بعدد 20,570,891 مليون إصابة و574,527 ألف حالة وفاة فيما كانت أقل الإصابات في العالم في كل من المغرب بواقع 810,949 ألف إصابة والمجر بواقع 811,121 ألف إصابة والأردن بواقع 789,474 ألف إصابة.

تراجع منحنى الإصابات في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت أمس عن تسجيل (384) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (737) حالة، كما تم تسجيل (12) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (541994) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (528636) حالة.

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