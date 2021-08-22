وقاية توجه نصائح مهمة لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات

المواطن - الرياض

وجهت هيئة الصحة العامة وقاية عدة نصائح للطلاب والطالبات، عند استخدام الحافلات المدرسية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

نصائح مهمة للوقاية

وقالت هيئة الصحة العامة عبر حسابها في “تويتر”: “لعودة حضورية آمنة يعتمد شريحة من طلبة المدارس على الحافلات المدرسية، والتي قد تشكل بيئة لانتقال المرض، لذلك نحرص على اتخاذ الإجراءات التالية أثناء النقل المدرسي” حيث جاءت الإجراءات كالآتي:

• نظافة اليدين

• المسافة الآمنة.

• تطهير الحافلة.

• لبس الكمامة.

• تجنب لمس الأسطح.

مسؤولية مدير المدرسة

وبالأمس قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ “إن مدير التعليم هو المسؤول الأول في متابعة تطبيق النماذج التشغيلية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية داخل المدارس ومرافق التعليم والنقل المدرسي، ومواعيد انتظار الطلبة في تطبيق توكلنا، وهي مسؤولية مشتركة يتابعها شخصياً وفق سلسلة تراتبية تبدأ من مدير المدرسة، ومكتب التعليم، وإدارة التعليم”، مشدداً على عدم السماح بأن يكون هناك أي تقصير أو تهاون في تحمّل تلك المسؤولية؛ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

ووجه د.آل الشيخ مديري التعليم للقيام بزيارات ميدانية للمدارس خلال هذا الأسبوع؛ للوقوف على جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوفر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة للمدرسة، وتشكيل فرق متخصصة في كل إدارة تعليم ومكتب تعليم للتأكد من تحقيق ذلك، كذلك متابعة المعلمين والمشرفين لاستكمال البرامج التدريبية والتطويرية، خصوصاً ما له علاقة بالمناهج والخطط الدراسية الجديدة، إضافة إلى الاستمرار في متابعة تحضير المعلمين لدروسهم، ورفع الواجبات والأنشطة اليومية، وتهيئة جميع الطلاب على استخدام منصة مدرستي بالتزامن مع العودة الحضورية، مجدّداً التأكيد على أهمية الاختبارات الدولية، واستعداد الجميع لها، بما في ذلك متابعة أسبوعية للطلاب المشاركين في تلك الاختبارات وحثهم على تنمية مهاراتهم الأدائية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة