‎الرئيسية
العالم
ولاية أوريغون الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب موجة الحر الشديدة
تستمر حتى يوم الجمعة المقبل 20 أغسطس

ولاية أوريغون الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب موجة الحر الشديدة

2021/08/12
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
ولاية أوريغون الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب موجة الحر الشديدة
المواطن - متابعة

أعلنت ولاية أوريغون الأمريكية حالة الطوارئ بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت الولاية بعد أسابيع من موجة حر سابقة وسلسلة من الحرائق المدمرة.

موجة حر غير مسبوقة

وقالت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون في بيان صادر اليوم : إن الولاية تواجه موجة حرارة شديدة أخرى، ومن الضروري أن تكون لدى الجهات الحكومية الموارد اللازمة للمساعدة في الحفاظ على سلامة وصحة السكان، داعيةً سكان الولاية لاتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

تحذيرات من ارتفاع الحرارة

وبدأت حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل 20 أغسطس، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المقاطعات بالولاية.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن