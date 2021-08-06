ويست بروميتش يعلن انتقال بيريرا للهلال رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل قليل، عن انتقال نجمه البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسميًا.

ويست بروميتش يعلن انضمام بيريرا إلى الهلال

وأشار نادي ويست بروميتش في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن ماثيوس بيريرا وقع على عقود انتقاله إلى الهلال رسميًا، دون الإعلان عن التكاليف المادية للصفقة، متمنيًا للاعب البرازيلي التوفيق في خطوته الجديدة.

وانضم ماثيوس بيريرا صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف ويست بروميتش صيف عام 2019 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه بشكل نهائي، وهاض معه 77 مباراة خلال الموسمين الماضيين، ونجح في تسجيل 20 هدفًا.

الوليد بن طلال يحسم الصفقة

وكانت جماهير الزعيم، قد طالبت خلال الفترة الماضية عضو الشرف الهلالي الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة اللاعب البرازيلي عبر هاشتاق على “تويتر”، قبل أن تؤكد تقارير تكفله بقيمتها رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان اللاعب البرازيلي قد أصدر قبل بضعة أيام بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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