يحيى الشهري يقترب من التعاون

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، يحيى الشهري حسم وجهته الجديدة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

يحيى الشهري يحسم وجهته

وأشارت مصادر خاصة لبرنامج “شوت” المذاع على قناة SSC، إلى أن يحيى الشهري اقترب كثيرًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الميركاتو الصيفي.

وكان يحيى الشهري قد رحل عن صفوف النصر بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، ورفض إدارة مسلي آل معمر لتجديد التعاقد معه، وترددت أنباء عن اهتمام أكثر من ناد بضمه وفي مقدمتهم الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم يحيى الشهري صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صيف عام 2013، قادمًا من الاتفاق، ولعب بقميص العالمي 179 مباراة في جميع البطولات، وساهم في تسجيل أكثر من 60 هدفًا.

التعاون في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادل إيجابي ضد الحزم بنتيجة 3/3، ويستعد لمواجهة الهلال في الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

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