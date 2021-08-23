يوسف نياكاتي يحسم وجهته الجديدة

المواطن - مروة نبيل

حسم الفرنسي يوسف نياكاتي وجهته الجديدة في الموسم الرياضي الحالي بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

يوسف نياكاتي ينتقل إلى الاتحاد

وقال الإعلامي الرياضي عادل الماس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تمت.. يوسف نياكاتي المهاجم القادم لنادي الاتحاد”، مضيفًا في تغريدة أخرى: “من الآخر مبروك انتقاله إلى نادي الاتحاد”.

وظهر يوسف نياكاتي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، إلا أن هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى دفعه إلى الرحيل بحثًا عن اللعب في دوري المحترفين مجددًا.

وارتبط اسم يوسف نياكاتي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوفي الاتحاد أو الأهلي، حيث يرغب الناديان في التعاقد معه، كما أنه سبق وأعلن عن رغبته باللعب في أحد فرق جدة، ولكن يبدو أنه في طريقه للعميد الذي يحتاج لمهاجم بشدة بعد رحيل بريجوفيتش.

الاتحاد هذا الموسم

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، بدأ العميد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بثلاثية دون رد.

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