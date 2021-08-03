3 أرقام مميزة تنتظر الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة التألق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفوز على الاتحاد اليوم.

الفيصلي يبحث عن أرقام استثنائية

ويسعى الفيصلي لتجنّب الخسارة في أول 3 جولات من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، كما أنه يطمح الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة للمرة الأولى منذ مواجهة ضمك التي أُقيمت شهر فبراير الماضي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين ضد أندية جدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يُحقق عنابي سدير من قبل 3 انتصارات متتالية عليهم.

الاتحاد يواجه عنابي سدير اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الاتحاد عند الساعة السابعة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة نهائي البطولة العربية للأندية ضد الرجاء البيضاوي المغربي، فيما يطمح عنابي سدير لمواصلة التألق هذا الموسم وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة