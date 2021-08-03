3 لاعبين مرشحين لخلافة محمد صلاح في المنتخب

المواطن - مروة نبيل

أصبح الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام البدري في ورطة بعد اعتذار نادي ليفربول عن ضم نجمه محمد صلاح في معسكر الفراعنة المقبلة.

صلاح لن يتواجد مع الفراعنة

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح للمعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأشار خطاب ليفربول، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مما يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، الأمر الذي يصعب انضمامه إلى المنتخب المصري.

بدلاء محمد صلاح

وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في منافسات الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، وفي مقدمتهم؛ حسين الشحات مع الأهلي، أحمد سيد زيزو مع الزمالك، ومصطفى محمد مع فريق سموحة، حيث يُعد هذا الثلاثي الأقرب لخلافة محمد صلاح.

واستعاد حسين الشحات مستواه المعهود مع النادي الأهلي مؤخرًا، وشارك معه في 29 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 11 آخرين، بجانب تسجيله لهدف في 9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض غياب محمد صلاح.

ولعب زيزو 31 مباراة مع الزمالك، وسجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين في الدوري المصري، فيما شارك مصطفى محمد في 25 لقاء مع سموحة، ونجح في إحراز 14 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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