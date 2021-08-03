3 مدربين ضحايا الإقالة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

شهد دوري محمد بن سلمان للمحترفين، إقالة 3 مدربين وذلك بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة لموسم 2021/2022.

المدربون المقالون حتى الآن

وأُقيل كل من البريطاني نيستور إل مايسترو من تدريب التعاون بعد الخسارة من الهلال في الجولة الثانية، وأُقيل المدرب التونسي محمد الكوكي من تدريب الطائي، بعد الخسارة من الفيحاء أمس بالجولة الثالثة، كما أُقيل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من تدريب نادي الاتحاد بعد الخسارة من الفيحاء بالجولة الأولى وفوز على الرائد بالجولة الثانية، ثم خسر من فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية مساء السبت الماضي.

وكان اسم المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر، طُرح بقوة ليكون رابع مدرب تتم إقالته من تدريب ناديه، لكن مسلي آل معمر رئيس النادي نفى تمامًا نية إدارته إقالة مينيز.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 3 جولات

ويتصدر الفيحاء صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط، يليه الهلال برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، ثم يأتي النصر والاتحاد والرائد في المراكز من الثالث إلى الخامس برصيد ست نقاط.

بينما يتواجد نادي الاتفاق في ترتيب دوري محمد بن سلمان في المركز السادس برصيد خمس نقاط، أما أندية الفتح وأبها والفيصلي والباطن وضمك، فتحتل المراكز من السابع إلى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما النادي الأهلي فيتواجد بالمركز الثاني عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ثم الحزم يتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد نقطتين، أما ناديا التعاون والشباب فيحتلان المركزين الـ14 والـ15 على الترتيب برصيد نقطة، ويتواجد نادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.

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