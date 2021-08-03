3 ملفات على طاولة كوزمين كونترا في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيولى المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، 3 ملفات مهمة، وذلك بعد تعيينه لمدة موسم في قيادة الفريق.

وجاء كونترا صاحب الـ45 عامًا لتدريب العميد خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي تمت إقالته بسبب خسارة البطولة العربية السبت قبل الماضي أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

ما سيركز عليه كوزمين كونترا:

وسيُركز المدرب الجديد للاتحاد على تحديد الصفقات المهمة للفريق وذلك للتعاقد معها في يناير المقبل، وهذا سيتحقق بعد رؤيته للاعبين الحاليين، ومعرفة ما يحتاجه الفريق من صفقات.

الأمر الثاني هو تحديد رأيه في تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد من عدمه، خاصة أن المدافع الأيمن صاحب الـ23 عامًا لم يجدد عقده مع الاتحاد حتى الآن، والملف الثالث هو الوقوف على الأخطاء الفنية التي مر بها الفريق الكروي الأول في مباريات الفيحاء والرائد والفيصلي بدوري المحترفين، ومباراة الرجاء بالبطولة العربية لتحديد الخطة المناسبة للمباريات المقبلة.

أرقام مدرب الاتحاد الجديد:

ويملك كوزمين كونترا صاحب الـ45 عامًا مسيرة تدريبية كبيرة، حيث قاد أكثر من فريق بعد اعتزاله اللعب بقميص لوبيتينيكا تيميشوارا، ليقتحم عالم التدريب من خلاله عام 2010، ودربه في 14 مباراة، فاز في 7 وتعادل 6 مرات وخسر مباراة.

وبعد موسمين تولى تدريب فوينلابرادا الإسباني، حيث قاده في 11 مباراة، فاز 5 مرات، وتعادل 3 مرات وخسر مثلهم، وبعد أقل من موسم تولى تدريب بيترولول بلويشتي الروماني، ودربه في 58 مباراة، فاز 33 مرة، وتعادل 20 مرة، وخسر 5 مرات.

وقاد كوزمين كونترا عام 2015 فريق جوانزو الصيني في 30 مباراة، فاز 9 مرات، وتعادل 7 مرات، وخسر 14 مرة، وفي الموسم التالي تولى تدريب أل كوركون الإسباني في 11 مواجهة، فاز 4 مرات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات.

وعاد إلى رومانيا مرة أخرى عام 2017، ودرب دينامو بوخارست، قبل أن يدرب المنتخب الروماني بعد ذلك، وقاده في 24 مباراة، فاز 13 مرة وتعادل 6 مرات وخسر 5 لقاءات، وعاد إلى دينامو بوخارست مجددًا، لتنتهي مهمته معه في ديسمبر الماضي.

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