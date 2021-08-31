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31 أغسطس موعدًا لعمومية الأهلي

31 أغسطس موعدًا لعمومية الأهلي

2021/08/23
الساعة 5:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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31 أغسطس موعدًا لعمومية الأهلي النفيعي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قبل قليل، عن دعوته رسميًا لعقد الجمعية العمومية العادية.

تفاصيل عمومية النادي الأهلي

وكشف النادي الأهلي عن جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث ستُقام عن بُعد، يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري، عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتم عرض التقارير الإدارية والمالية، وعرض بيانات الالتزامات القائمة على النادي حتى 30/6/ 2021، عرض خطة النادي المستقبلية والميزانية التقديرية، والمصادقة على تعيين مراقب للحسابات (المدقق الخارجي).

ماجد النفيعي
ماجد النفيعي – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي هذا الموسم

على الجانب الآخر، بدأ الراقي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتعادل أمام الفيصلي بهدف لكل منهما، قبل أن يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الحزم في الجولة الثانية بنتيجة 2/2.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين، ويستعد لمواجهة ضمك، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة، ويطمح لتحقيق فوزه الأول.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC


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