33 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محلل أمن المعلومات (الرياض).

– منسق إداري أول (الرياض).

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (الرياض).

– مشرف الإسكان (الرياض).

– منسق تشريفات أول (الرياض).

– مساعد تشريفات (الرياض).

– موظف فرز بريد ثان (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مشرف نظافة (الرياض).

– استشاري مساعد عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض).

– استشاري مساعد جراحة وزراعة الكلى والبنكرياس (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (الرياض).

– طبيب متخصص/ طب الأطفال العام (الرياض).

– استشاري جراحة الأوعية الدموية (الرياض).

– استشاري تخدير مشارك (الرياض).

– استشاري طوارئ أطفال (الرياض).

– كبير أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

– أخصائي نساء وتوليد/ طب العائلة (الرياض).

– استشاري أمراض نفسية (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– فيزيائي طبي ثان (الرياض).

– تقني تخدير (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– مدير مشاريع معمارية (الرياض).

– مدير مشاريع كهربائية (الرياض).

– مهندس ميكانيكي أول (الرياض).

– كبير ماسحي الكميات (الرياض).

– استشاري مشارك طب الطوارئ للبالغين (جدة).

– مشرف العناية التنفسية (جدة).

– مدير برنامج التمريض (جدة).

– مهندس كهربائي (جدة).

– استشاري مساعد طب المواليد (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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