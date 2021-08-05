5 أندية تفاوض أنسيلمو

المواطن - مروة نبيل

أبدت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنسيلمو يُفاضل بين العروض

وأشار الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي إلى أن أنسيلمو يملك 5 عروض خلال الفترة الحالية، حيث يفاوضه 4 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الأهلي، الاتحاد، النصر والتعاون، بجانب نادٍ قطري.

وأضاف العتيبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الجدية بالمفاوضات من الأهلي والاتحاد والنادي القطري.. من المتوقع أن تغلق إدارة الأهلي هذا الملف خلال 48 ساعة سواء بالتوقيع أو صرف النظر”.

وسبق أن صرح أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا، مؤخرًا بأنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون في أحد أندية جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المهاجم البرازيلي يجذب الأنظار

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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