5 أيام تفصل الاتحاد عن خصم النقاط!

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتسديد المستحقات المالية المتأخرة للأندية الأخرى، خوفًا من خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

خصم النقاط يهدد الاتحاد

وأكد الإعلامي الرياضي سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن العميد مطالب بسداد 21 مليون ريال قبل يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري، لتجنب خصم النقاط.

وقال السبيعي: “8 أغسطس إذا لم يسدد الاتحاد لأندية القادسية، الاتفاق، الفيصلي.. مبالغ إجماليها 21 مليون ريال سيدخل الموسم الجديد مخصوم منه 15 نقطة.. حتى اللحظة لم يسدد الاتحاد الأندية الثلاثة”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم قد هددت العميد بحسم 15 نقطة في الموسم المقبل، بجانب تغريمه ألف ريال بسبب قضية لأحد لاعبيه السابقين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حل الأزمة للحصول على الكفاءة المالية

وأعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال.

وتسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة المادية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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