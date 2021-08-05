5 علامات تحذيرية تدل نقص التغذية لا يمكنك تفويتها 

المواطن- متابعة

تظهر بعض العلامات بوضوح على جسم الإنسان والتي تدل على نقص التغذية الضرورية، وفي حالة ظهور هذه الأعراض الخمسة فلا يمكنك تفويت الرسالة، وتحدث إلى طبيبك أو أخصائي التغذية وفكر في تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

1- الصداع وتقلصات العضلات: نقص المغنيسيوم

يعاني العديد من الأشخاص من نقص في المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي رئيسي يدعم نظامك العصبي، ويمكن أن يؤدي تناول القليل جدًا من البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم في نظامك الغذائي إلى حدوث تقلصات في الساق.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن المغنيسيوم قد يقلل من تكرار نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من المعدن، وفي إحدى الدراسات، قلل الأشخاص الذين تناولوا المغنيسيوم من تكرار النوبات بنسبة 41.6%، مقارنة بـ 15.8% لدى أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

2- حب الشباب: الزنك

أحد الأسباب التي تجعل بعض المتخصصين في العناية بالبشرة يقترحون استخدام أكسيد الزنك لعلاج حب الشباب هو أن العديد من الدراسات البحثية للعناية بالبشرة تشير إلى وجود علاقة محتملة بين المستويات المنخفضة من الزنك في الجسم وتطور البثور؛ وذلك لأن الزنك له تأثيرات مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ويقلل من إنتاج الجسم للدهون.

3- الشعر والأظافر الهشة: نقص البيوتين

تشمل أعراض نقص البيوتين تساقط الشعر، وجفاف الجلد، وتشقق زوايا الفم، وتورم اللسان وألمه، وجفاف العين، وفقدان الشهية، والتعب، والأرق، والاكتئاب.

4- ترقق الشعر: نقص الحديد

يلعب عنصر الحديد دورًا في ترقق الشعر وتساقطه، ويمكن أن يؤدي الحصول على كميات مناسبة منه إلى نمو الشعر وزيادة سماكته.

5- نتوءات بيضاء: نقص أوميغا 3

غالبًا ما تحدث تلك النتوءات نتيجة نقص الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3، ومن المعروف أن ذلك العنصر مضاد للالتهابات، وغالبًا ما يوصي أطباء الأمراض الجلدية بالحصول على المزيد منه في نظامك الغذائي لعكس الحالة.

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