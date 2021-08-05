5 فوائد مذهلة لإضافة الليمون إلى الماء

المواطن- متابعة

يُعرف أن الماء له أهمية كبيرة، منها ترطيب الجسم لاسيما في هذا الطقس الحار، وإذا قمت بإضافة القليل من الليمون إليه، فحينها سيمكنك الاستمتاع بخمس فوائد صحية كبيرة.

فوائد إضافة الليمون على الماء

1- إزالة السموم

أثناء نومك ليلًا، يعمل الكبد بجد في تطهير الجسم. كجزء من هذه العملية، تتراكم جميع أنواع السموم التي يتم جمعها حتى يتم إخلاؤها من الجسم في اليوم التالي، ويدعم شرب الماء بالليمون في الصباح عمل الكبد ويساعده على التخلص من جميع السموم المتراكمة في الجسم، مع الحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف.



2- المحافظة على مظهر الجلد ومنع الشيخوخة

يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين سي أحد أقوى وأروع مضادات الأكسدة.

وتحارب مضادات الأكسدة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، المسؤولة جزئيًا عن شيخوخة الجسم والجلد، لذلك، يمكن أن يساعد فيتامين سي في إبطاء عمليات الشيخوخة التي تؤثر على الجلد، كما يساعد على إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو المسؤول عن مرونة الجلد ومنع التجاعيد.

أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول فيتامين سي بانتظام له تأثير مفيد على الجلد ويجعله يبدو أصغر سنًا مع تقليل التجاعيد.

3- رفع الطاقة وتحسين المزاج

معظمنا يبدأ الصباح بفنجان من القهوة بعد الاستيقاظ، لكن الدراسات تظهر أن الماء بالليمون سيساعدك أيضًا على الشعور بمزيد من اليقظة وتحسين مزاجك، كما وُجد أن لرائحة الليمون تأثير مهدئ ومقلل من التوتر.

4- المساعدة في إنقاص الوزن

إذا كنت بصدد فقدان الوزن، فإن شرب الماء بالليمون قد يكون ميزة على المشروبات الأخرى، حيث وجدت الدراسات أن شرب كمية كافية من الماء يوميًا يحسن التمثيل الغذائي ويؤدي إلى زيادة كفاءة وزيادة حرق الدهون في الجسم.

وقد يصل التحسن في معدل حرق السعرات الحرارية بعد شرب الماء إلى 30% حسب هذه الدراسة، وهي نسبة كبيرة.

5- تحسين نشاط الكبد الدهني

أصبح مرض الكبد الدهني أحد أكثر الحالات الطبية شيوعا في العالم في السنوات الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي ربع سكان العالم يعانون منه، وعندما تُترك حالة الكبد الدهني دون علاج، يمكن أن تتفاقم وتتطور إلى أمراض كبدية أكثر خطورة وقد ارتبطت أيضًا بتطور مرض السكري من النوع 2.

وأعراض الكبد الدهني مزعجة في حد ذاتها وتشمل: التعب والضعف وآلام البطن وارتفاع مستويات الأنسولين وحتى الدهون الثلاثية في الدم.

يساعد شرب الماء مع الليمون على تفكيك الخلايا الدهنية التي تتراكم في الكبد، وذلك بفضل مزيج من فيتامين سي والكالسيوم الموجود بشكل طبيعي في الليمون، وعندما ترتبط هاتان المادتان ببعضهما البعض، فإنهما قادرتان على اختراق الكبد والتأثير على الخلايا الدهنية فيه.

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