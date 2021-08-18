520 ألف أسرة سعودية استفادت من القرض العقاري المدعُوم

المواطن - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم 103 آلاف أسرة استفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لــ “القرض المدعُوم” خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021م.

برنامج التمويل العقاري:

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل ارتفاعاً بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بتوقيع أكثر من 103 آلاف عقد تمويلي مقارنة بـ 92 ألف عقد خلال الفترة نفسها من العام 2020م، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال، مشيراً إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها “القرض المدعُوم” حيث تمكن أكثر من 45 ألف من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألف من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وبين أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية يونيو 2021م وهو ما يعادل 60% من إجمالي ما تحقق خلال الــ 40 عاماً الماضية مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة فقط .

عقود تمويلية:

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق :” إن ما تحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعُومة منذ انطلاقته في 2017م يؤكد ثقة الأسر السعودية في برنامج “القرض المدعُوم” وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة كان لها دوراً إيجابي في تحقيق تلك المنجزات التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بهدف رفع نسبة التملك إلى 70% نهاية 2030″، مؤكداً سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق رغبات وتطلعات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.

قرض حسن:

يذكر أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفّر عـدد مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa للاستفادة من 43 خدمة إلكترونية، أو الاتصال بمركز الاتصال 199088، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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