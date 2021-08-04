56 مليون دولار و600 ألف جرعة لقاح كورونا من أمريكا إلى السودان

المواطن - متابعة

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنثا باور، عن تقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 56 مليون دولار، مؤكدة أن أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل للسودان من الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

دعم الشعب السوداني:

وقالت باور في مؤتمر صحفي في الخرطوم: إن المساعدات ستسهم في دعم الشعب السوداني للتعامل مع النزاعات وغياب الأمن الغذائي ودورات الجفاف والفيضانات، وكلها عوامل فاقم من شدتها وباء كورونا.

وأضافت باور، أن “المزيد من الدعم سيأتي”.

وقد وصلت المسؤولة الأمريكية إلى السودان، السبت، بهدف دعم انتقال البلاد إلى الديمقراطية قبل توجهها إلى إثيوبيا للضغط على حكومتها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمنطقة تيغراي التي مزقتها الحرب.

والتقت خلال زيارتها باللاجئين الإثيوبيين في السودان الذين فروا من الصراع في منطقة تيغراي المتاخمة للسودان. وعقدت مؤتمرًا صحفيًّا تحدثت فيه للصحفيين عن زيارتها لمخيم أم راكوبة للاجئين.

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