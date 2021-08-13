81 % من سكان الإمارت تلقوا لقاح كورونا

الماوطن - متابعة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، الجمعة، أن 81.8 في المائة من إجمالي سكان دولة الإمارات تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأوضحت الوكالة أن نسبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بلغت 72.7 في المائة من إجمالي سكان الإمارات، حيث تشمل هذه النسبة عمليات التطعيم حتى الـ13 من أغسطس الجاري.

وتقول وكالة “وام”: إن معدل توزيع اللقاح في البلاد وصل إلى معدل 175.5 جرعة لكل 100 شخص.

صدارة عالمية:

وأظهرت بيانات موقع ourworldindata، المتخصص في البيانات، وتديره وحدة بحثية في جامعة أكسفورد البريطانية، أن الإمارات جاءت في صدارة دول العالم في مجال التطعيم.

ويقوم مقياس الموقع على المقارنة بين الجرعات الممنوحة لكل 100 شخص في داخل الدول، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات الموزعة في الإمارات تبلغ نحو 175 جرعة، فيما بلغ المعدل في الدولة التي تليها (الأوروغواي) نحو 143 جرعة لكل 100 شخص.

وفي أحدث عمليات التطعيم، قالت وزارة الصحة الإماراتية: إنها قدمت 24 ألفًا و845 جرعة لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

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