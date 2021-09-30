وجه مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، دعوة تفاؤل لجماهير العالمي وذلك بعد نهاية مباراة النصر وأبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس بفوز النصر بنتيجة 3-1.

وغرد آل معمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” تشجيع جماهير العالمي في الجنوب وتفاعلهم كان سببًا رئيسيًا للفوز هذا المساء، شكرًا لهم فردًا فردًا، مبروك لجماهيرنا في كل مكان، شكرًا لإخواني اللاعبين وللأطقم الفنية والإدارية، تفاءلوا بالنصر تجدوه، خلونا نتفاءل”.

ملخص مباراة النصر وأبها

وشهد الشوط الأول تقدم العالمي بهدفين عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقتين الـ18 والـ40.

وفي الشوط الثاني، ضغط نادي أبها ليتمكن اللاعب أمين عطوشي من إحراز هدف تقليص الفارق لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ75.

ولم يهدأ أصفر العاصمة حتى أضاف اللاعب فينسينت أبو بكر الهدف الثالث للفريق العاصمي في الدقيقة الـ90.

النصر يهدد وصافة الاتحاد

وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز 12 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين خلف نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الـ15 ” قبل الأخير”.

يذكر أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله كان غاب عن مباراة النصر وأبها اليوم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في تدريبات النصر مساء أمس الأربعاء.

ويسعى النصر للمنافسة والفوز بلقب الدوري حيث لم يفز به منذ موسم 2018/2019.