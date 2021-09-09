أبو زاهرة: البقع الشمسية تتطور مع ارتفاع نشاط الدورة الجديدة

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه رصد صباح اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021 العديد من البقع الكبيرة على سطح الشمس للمرة الأولى منذ سنوات، وجميع هذه البقع تنتج توهجات صغيرة من الفئة (C) وذلك مع ارتفاع نشاط الدورة الشمسية الجديدة 25.

البقع ظاهرة مؤقتة:

وأشار إلى أن البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

أقطاب مغناطيسية متعاكسة:

ولفت إلى أن هذه البقع تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري)، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.

رصدها بتلسكوب شمسي:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، نظرًا لحجم هذه البقع الشمسية فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تلسكوب شمسي صغير ومراقبة تطورها خلال الأيام المقبلة.

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