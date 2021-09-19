أحمد حجازي: الاتحاد ذاكر النصر جيدًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن من أسباب الفوز على النصر هو دراسة ومذاكرة لاعبي العميد للعالمي قبل خوض مباراة الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال مدافع الاتحاد ؟

وتحدث حجازي لـ قناة SSC قائلًا: “فوز مهم خارج الأرض، الاتحاد ذاكر خصمه جيدًا وهذا سبب من أسباب الفوز، أعتقد أن فوزنا على خصم كبير مثل العالمي يؤكد أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح”.

وأضاف حجازي: “طريق الاتحاد لا يزال طويلًا في الموسم الحالي ولدينا هدف كبير نسعى إلى تحقيقه في الموسم، لإسعاد جماهيرنا”.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه فريق التعاون في الجولة السادسة من دوري المحترفين مساء الجمعة المقبلة.

النصر في مواجهة قوية ضد الباطن:

وسوف تنطلق مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي بداية من الخميس المقبل حيث تقام 4 مباريات يوم الخميس وهم “النصر ضد الباطن، الفيحاء ضد الأهلي، الطائي ضد الاتفاق، الشباب والهلال”.

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