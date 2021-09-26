يبدو أن فوز الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان مساء أمس السبت على نادي مونبيليه بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، كشف أزمة داخل صفوف الفريق الأول.

ماذا فعل نيمار لـ مبابي في باريس سان جيرمان ؟

وذكرت قناة Canal + الفرنسية من خلال مقطع فيديو أن الفرنسي كيليان مبابي اشتكى البرازيلي نيمار لزملائه بسبب أنانية اللاعب البرازيلي قائلًا لهم بأنه لا يحاول أن يُمرر له التمريرات التي تساعده على إحراز الأهداف.

وكان نيمار مرر إلى الألماني جوليان دراكسلر تمريرة ساهمت في إحراز الأخير للهدف الثاني للفريق الباريسي في شباك مونبيليه بالدقيقة الـ90.

وجود ميسي سبب الأزمة !

وأفاد تقرير آخر، أن وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي أفسد علاقة الصداقة بين مبابي ونيمار في صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وبحسب إذاعة ” مونتي كارلو” الفرنسية فقد ذكرت أن وصول ميسي الذي يعد صديقًا مقربًا لـ نيمار أفسد العلاقة بين الأخير ومبابي داخل وخارج أرضية الملعب، مما جعل مبابي يشكو نيمار لـ زملائه بأن اللاعب البرازيلي لم يعد يمرر له الكرات الحاسمة.

وكان الفريق الباريسي تمكن من الفوز على مونبيليه بهدفين دون رد أحرزهما كل من السنغالي إدريسا جايي والألماني دراكسلر.

جدير بالذكر أن البي إس جي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.