لا تزال جماهير نادي النصر تنتظر اسم المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

مهمة صعبة تنتظر مدرب النصر الجديد

ولن تكون المهمة للمدرب الجديد سهلة خاصة بسبب غياب ما يقرب من 12 عنصرًا من الفريق لتواجدهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

كما أن عودة اللاعبين للنادي العاصمي ستكون في يوم 13 و 14 أكتوبر، أي قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويريد المدرب الجديد التعرف على لاعبي العالمي خاصة أن الفريق العاصمي مقبل على مباريات مهمة وصعبة محليًا وآسيويًا، حيث سيواجه العالمي في نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي، الفائز من مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني، في حال تجاوز أصفر العاصمة لفريق الوحدة.

المنضمون من العالمي لمنتخبات بلدانهم

وانضم للاستحقاقات الدولية من صفوف النصر كل من ” الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، نواف العقيدي، نايف الماس، مختار علي، خالد الغنام، عبدالله مادو، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى”.

وكان النصر أقال المدرب البرازيلي مانو مينيز السبت قبل الماضي، بعد الخسارة من نادي الاتحاد بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.