أسامة هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي في شاتورو الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

تولى نجم المنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي منصب مساعد المدير الرياضي لنادي شاتورو الفرنسي رسميًا، اليوم الجمعة.

أسامة هوساوي يتولى منصبًا في شاتورو

وأعلن نادي شاتورو الفرنسي أحد أندية مجموعة يونايتد وورلد في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن انضمام القائد أسامة هوساوي للعمل مساعدًا للمدير الرياضي للفريق، ورحب بقائد المنتخب السعودي السابق، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

ومن جانبه، قدم أسامة هوساوي شكره وتقديره لإدارة نادي شاتورو برئاسة ميشيل دينيسو، والرئيس التنفيذي باتريك تروتينو على ثقتهم به، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال منذ اليوم الأول له في النادي الفرنسي.

وأكد هوساوي أنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع آلدو انقولا والجهاز الفني على العودة السريعة للفريق إلى دوري الدرجة الثانية، مضيفًا: “عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي هي ما نطمح له بتكاتف الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ في المساهمة في تحقيق أهداف الفريق”.

ويُعد أسامة هوساوي واحدًا من أفضل المدافعين السعوديين، وكان ركيزة أساسية في تشكيلة الأخضر لسنوات طويلة سواء خلال فترة لعبه في الوحدة أو الهلال أو الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي بعد المشاركة في كأس العالم 2018، وودع المستطيل الأخضر نهاية العام ذاته، ويملك مسيرة مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شاتورو النادي الخامس في مجموعة يونايتد وورلد

وأعلنت مجموعة “يونايتد وورلد”، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، شهر مارس الماضي، عن تملكه رسميًا نادي شاتورو الفرنسي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد النادي الفرنسي هو الفريق الخامس الذي تضمه مجموعة “يونايتد وورلد”، حيث يملك شيفيلد يونايتد المشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز، نادي الهلال يونايتد الإماراتي، بالإضافة إلى نادٍ هندي.

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