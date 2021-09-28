انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر، الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الطلب على المعدن الأصفر، فيما ينتظر المستثمرون أيضًا مؤشرات بشأن السياسة من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1733 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي الوقت نفسه، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما يتنافس الدولار مع الذهب في قائمة أصول الملاذ الآمن.

وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش، إن الارتفاع في عوائد السندات لأجل عشر سنوات شديد الأهمية بالنسبة للذهب، لأنه يقلل من جاذبيته، ويبدو أن المعدن يتجه للمزيد من الانخفاض.

وأضاف أنه بالتالي، لا تزال المعنويات في السوق سلبية مع استمرار تخارج تدفقات صناديق المؤشرات والمستثمرون ليسوا متفائلين للغاية بشأن آفاق الذهب.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 22.35 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% إلى 975.23 دولار، فيما نزل البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1945.98 دولار.