أكبر نتائج كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة السعودية غدًا السبت كلاسيكو الجولة الخامسة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بين فريقي النصر والاتحاد.

وشهدت 6 مباريات بين النصر والاتحاد من قبل نتائج كبيرة، حيث سبق للاتحاد الفوز بسداسية دون رد على النصر في عام 1997، وكرر الاتحاد فوزه على النصر بسداسية دون رد وكان ذلك في عام 2005.

وفي عام 1981 فاز الاتحاد على النصر بخماسية لهدف، وفاز الاتحاد مجددًا بخماسية على النصر في عام 2008، أما في عام 2011 فاز الاتحاد على النصر بخماسية لهدفين.

وحقق النصر الفوز على الاتحاد بخماسية دون رد، وكان ذلك في عام 2016.

موعد مباراة النصر والاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان:

وسوف يستضيف النصر، فريق الاتحاد في ملعب “مرسول بارك” في الرياض غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ثلاثي الاتحاد جاهز:

ويُجهز المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد 3 أوراق رابحة لإشراكهم في مباراة النصر.

وتنفس كونترا الصعداء بعودة كل من المدافع زياد الصحفي والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي بعدما أصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع العميد.

ويرغب كونترا في إشراك زياد الصحفي في خط الدفاع بجانب المصري أحمد حجازي وبالطبع إشراك جروهي أساسيًّا لحراسة مرمى العميد مع الدفع بـ يوسف نياكاتي في التشكيلة الرئيسية للعميد، بعد انضمامه لنمر جدة في سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من صفوف نادي الوحدة.

وخلال الفترة المقبلة، سيفكر العميد في التحرك والتعاقد مع البرازيلي إدنيلسون لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي إنترناسيونالي البرازيلي في يناير المقبل، بحسب التقارير.

ويتواجد الاتحاد حاليًّا في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارة الفيحاء أمام الفيصلي أمس الخميس، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثامن.

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