سرور: حرص الاتحاديين يمنحنا بوادر فوز نصراوية

المواطن - مروة نبيل

توقع نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور فوز العالمي على الاتحاد في مباراتهما المرتقبة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سرور يتوقع فوز النصر على الاتحاد

وعلق هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على المواجهة المرتقبة قائلًا: “النصر أقل استعدادًا لمباراته أمام الاتحاد، بينما العميد يعد العدة لهذا اللقاء من فترة ليست بسيطة”.

وتابع: “وهذا الحرص الزائد من الاتحاديين أعتقد والله أعلم.. بأنها بوادر فوز نصراوية.. تعلمنا في كرة القدم أن الاهتمام الزائد في مباراة عن سائر الفرق الأخرى يجعل اللاعبين في حالة خوف وقت المباراة !!”.

النصر يستضيف العميد في الجولة الخامسة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أنه خاض 3 لقاءات فقط، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

وتشهد مباريات النصر والعميد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تفوقًا للأصفر قبل مباراة الغد، ما يمنح لاعبي العالمي دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

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