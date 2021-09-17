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سرور: حرص الاتحاديين يمنحنا بوادر فوز نصراوية
مؤكدًا أن العالمي الأقل استعدادًا

سرور: حرص الاتحاديين يمنحنا بوادر فوز نصراوية

2021/09/17
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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سرور: حرص الاتحاديين يمنحنا بوادر فوز نصراوية مباراة الاتحاد والنصر - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

توقع نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور فوز العالمي على الاتحاد في مباراتهما المرتقبة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سرور يتوقع فوز النصر على الاتحاد

وعلق هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على المواجهة المرتقبة قائلًا: “النصر أقل استعدادًا لمباراته أمام الاتحاد، بينما العميد يعد العدة لهذا اللقاء من فترة ليست بسيطة”.

وتابع: “وهذا الحرص الزائد من الاتحاديين أعتقد والله أعلم.. بأنها بوادر فوز نصراوية.. تعلمنا في كرة القدم أن الاهتمام الزائد في مباراة عن سائر الفرق الأخرى يجعل اللاعبين في حالة خوف وقت المباراة !!”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يستضيف العميد في الجولة الخامسة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أنه خاض 3 لقاءات فقط، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

وتشهد مباريات النصر والعميد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تفوقًا للأصفر قبل مباراة الغد، ما يمنح لاعبي العالمي دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl


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