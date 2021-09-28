دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال حملة “مكارم الأخلاق” التوعوية التي يُنظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الدكتور سلطان بن محمد المطوع.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن سلمان بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مُؤكداً أهمية هذه

الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.

من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته لجهود ونشاطات الهيئة بالمنطقة، لما له بالغ الأثر في الارتقاء بالأداء، مُشيراً إلى أن حملة “مكارم الأخلاق” تسعى لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية، والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.