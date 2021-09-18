أنشيلوتي يبحث عن حل لإنهاء أزمة ريال مدريد المزمنة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تأمل جماهير ريال مدريد الإسباني، أن تشاهد انطلاق مميزة وفريدة من نوعها لناديها الملكي هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويسعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي منذ توليه القيادة الفنية في تحسين الجانب الدفاعي للفريق، خاصة بعد تلقيه 6 أهداف هذا الموسم، رغم الانطلاقة الجيدة للميرنجي.

الإصابات تضرب ريال مدريد :

ولكن عامل الإصابات كان سبباً رئيساً لضرب استقرار الخط الخلفي للريال في الموسم الماضي، منذ فبراير وفي غضون ستة أشهر من المنافسة، استخدم النادي الملكي 22 خط دفاع مختلفاً في آخر 29 مباراة.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن الملكي أشرك 15 لاعبًا في خط الدفاع في آخر 29 مباراة هم كارفخال، فاسكيز، مارفن، فينيسيوس، ميليتاو، فاران، ناتشو، راموس، مارسيلو، أودريوزولا، تشوست، ميندي، فالفيردي، غوتيريز وألابا.

4 خطوط دفاعية:

وشددت الصحيفة على أن الموسم الحالي استخدم ريال مدريد 4 خطوط دفاعية مختلفة في المباريات الخمسة.

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على ملعب ميستايا غداً استعدادا لمواجهة فالنسيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وسجل فالنسيا رقماً مميزاً أمام ريال مدريد على ملعبه “ميستايا” حيث حقق الريال الفوز مرة واحدة فقط على فالنسيا في ميستايا في آخر 7 مواسم.

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً في الجولة الماضية على ضيفه فريق سيلتا فيجو بنتيجة 5 – 2، في الظهور الأول للفريق الملكي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، منذ إغلاقه في شهر مارس عام 2020، بسبب عمليات التجديد الشامل عليه.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فالنسيا صاحب نفس عدد النقاط.

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