أول قرار متوقع في النصر بعد ثلاثية الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

صدم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، جماهيره وعشاقه، مساء اليوم السبت، بالخسارة أمام الاتحاد بثلاثية لهدف في ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مانو مينيز سوف تتم إقالته:

ولم ينجح المدرب البرازيلي مانو مينيز في قراءة المباراة، بشكل جيد ليخسر العالمي بثلاثية ويتوقف رصيده عند 6 نقاط، حيث أصبح من المتوقع إقالته من تدريب العالمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتهدئة غضب عشاق العالمي.

وكان مانو مينيز تولى تدريب العالمي في إبريل الماضي خلفًا للكرواتي ألين هورفات، وتعرض لانتقادات عديدة بسبب قراءاته الفنية للمباريات منذ بداية الموسم الحالي.

ملخص مباراة النصر والاتحاد:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تمكن اللاعب عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من النصر، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

وظل نادي النصر يقاتل حتى نجح اللاعب سلطان الغنام في إحراز هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني، ظل الاتحاد يبحث عن إحراز الهدف الثاني حتى نجح اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو في إضافة ثاني أهداف العميد في شباك وليد عبدالله.

حمدالله يُغضب عشاق أصفر العاصمة:

وتسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في حالة غضب لـ جماهير النصر، بعد إهداره ركلة جزاء للعالمي بعد أن نفذها على طريقة “بانينكا” لكن الحارس مارسيلو جروهي نجح في المسك بالكرة.

وأضاف الاتحاد، ثالث الأهداف عبر اللاعب البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة الـ90 للعميد ليحسم العميد الكلاسيكو لصالحه، ويُصبح رصيده 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد العالمي عند 6 نقاط.

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