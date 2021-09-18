الاتحاد يُمطر شباك النصر بثلاثية ويرتقي لصدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

ارتقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه النصر بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد والنصر:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تمكن اللاعب عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من النصر، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

وظل نادي النصر يقاتل حتى نجح اللاعب سلطان الغنام في إحراز هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط.

وارتدت الكرة من الحارس مارسيلو جروهي جارس الاتحاد، ليجدها الغنام أمامه ويسددها مباشرة دون تفكير معلنة هدف التعادل للعالمي.

وفي الشوط الثاني، ظل الاتحاد يبحث عن إحراز الهدف الثاني حتى نجح اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو في إضافة ثاني أهداف العميد في شباك وليد عبدالله.

وتمكن كورونادو من استغلال كرة عرضية ليضعها في شباك الحارس وليد عبدالله، مستغلًّا تباطؤ دفاع النصر في إخراج الكرة من منطقة الـ6 ياردات، ليضيف الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ62.

حمدالله يزيد من غضب جمهور النصر:

وتسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في حالة غضب لـ جماهير النصر، بعد إهداره ركلة جزاء للعالمي بعد أن نفذها على طريقة “بانينكا” لكن الحارس مارسيلو جروهي نجح في المسك بالكرة.

وشهدت المباراة، طرد اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر بالدقيقة الـ88 من عمر اللقاء.

وأضاف الاتحاد، ثالث الأهداف عبر اللاعب البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة الـ90 للعميد ليحسم العميد الكلاسيكو لصالحه، ويُصبح رصيده 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط.

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