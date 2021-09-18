أيهما أفضل لصحتك اللحوم الحمراء أم البيضاء؟

المواطن- محمد داوود- جدة

يحرص معظم أفراد المجتمع على تناول اللحوم الحمراء مثل لحم الغنم والبقر أكثر من اللحوم البيضاء كالدواجن والأسماك، ولكن يظل السؤال أيهما يعتبر مهمًّا في النظام الغذائي للإنسان من الناحية الصحية، وهل يترتب على زيادة تناول أيٍّ منهما عن الآخر أي مخاطر على القلب.

مصادر رئيسية للبروتين:

تقول استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد: إن اللحوم الحمراء والبيضاء يعتبران من المصادر الرئيسية للبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن كفة اللحوم البيضاء هي الأرجح من الناحية الصحية، لعدة اعتبارات منها قدرة اللحوم على تزويد الجسم بنسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول وهو عامل قد يسبب خطورة على القلب وشرايينه بسبب الكوليسترول، كما أن نسبة السعرات الحرارية في اللحوم البيضاء أقل من اللحوم الحمراء.

اللحوم البيضاء أفضل:

وأشارت إلى أن اللحوم البيضاء تحتوي على تركيز أعلى من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، لكن مع تركيز أقل من الأحماض الدهنية المشبعة، أما اللحوم الحمراء وخصوصًا لحم البقر ففيه كمية أكبر من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، لذا عادة ينصح بزيادة حصص اللحوم البيضاء وتحديدًا الأسماك، والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء وتجنب الإكثار منه نتيجة كمية الدهون ولكونها مع مرور الزمن قد تؤثر على الصحة، فأخطر المواد المسببة للأمراض القلبية، هي تناول المواد الدسمة والدهون المشبعة؛ لأن الدهون والكوليسترول يؤديان لانسداد الشرايين والأوعية الدموية، مما يزيد من خطورة ارتفاع ضغط الدم والأزمة القلبية.

الشوي أفضل صحيًّا:

وحول أيهما أفضل صحيًّا في تناول اللحوم والأسماك الشوي أم القلي قالت الدكتورة مشاعل في ختام حديثها: الشوي أفضل صحيًّا للمحافظة على القيمة الغذائية الموجودة في الأطعمة بشكل كلي دون إهدار لأنها لا تحتاج إلى استخدام المياه أو الزيت، ولكن يفضل الفرن في شوي الأطعمة أكثر من الفحم، أما في القلي فإن الأطعمة تمتص نسبة كبيرة من الزيوت المستخدمة فتحول بعض المغذيات الموجودة به إلى مواد سامة وخاصة عند استخدام الزيت لأكثر من مرة، لذا ينصح بالحد من تناول الأطعمة المقلية، والتخلص الآمن من الزيت وعدم تكرار استخدامه أكثر من مرة إذا تم قلي اللحوم أو الأسماك.

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